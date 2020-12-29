مستشفى أرمنت بالأقصر ينجح في استئصال أورام ليفية متعددة من رحم سيدة

تمكن الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي، جنوب محافظة الأقصر، من استئصال أستئصال أورام ليفية متعددة، مع الحفاظ على الرحم لسيدة في عمر الإنجاب.

وأوضح الدكتور محمد عز الدين، في بيان صحفي، أن الهدف ليس فقط الحفاظ على الرحم، بل على رحم سليم معافى تستطيع المرأة من خلاله الإنجاب، مع عدم الشعور بألم في أثناء الحمل.

وأضاف «عز الدين» أن الأورام الليفية قد تؤثر تأثيرات كثيرة على صحة المرأة وحياتها الانجابية، لذلك وجب التوعية وتوخي الحذر، مع ضرورة إجراء الفحوصات الدورية بانتظام، للاطمئان على حالة الرحم والمبيض، والتأكد من عدم تكون أوارم ليفية، التي تكون أغلبها حميدة في معظم الأوقات.

وأوضح الطبيب، أن بعض الأورام الليفية تسبب نزيفا حادا، ما يسبب أيضا الأنيما الحادة، مع آلام في الحوض أو أسفل الظهر، وزيادة تقلصات الدورة الشهرية والتبول، مع وجود حيض يستمر لفترة أطول من المعتاد، والشعور بالضغط أو الامتلاء في أسفل البطن.