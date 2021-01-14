وزيرة الثقافة تشهد تخريج دفعة ثالثة لمشروع «ابدأ حلمك» بالشرقية

شهدت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مساء اليوم الخميس، فاعليات تخريج دفعة جديدة من شباب مشروع "ابدأ حلمك"، لإعداد الممثل الشامل وتنمية مهارات المبدعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الاحتفالية بتقديم عرض مسرحي استعراضي لفريق مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، وهو نتاج مشروع الورش الدائمة لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون المسرح، ثم قامت وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية بتسليم شهادات التخرج للدفعة الثالثة للمشروع، واعتمادها كفرقة نوعية مسرحية تابعة لفرق ثقافة الشرقية.

وألقت وزيرة الثقافة كلمة أكدت فيها أن مشروع "ابدأ حلمك" يأتي تفعيلاً لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي ينال من المجتمع، وبالأخص فئة الشباب، مشيرةً إلى أن وزارة الثقافة تسعى جاهدةً إلى توجيه طاقات الشباب لاستكمال خطة البناء والتنمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يقدم للمشاركين تدريباً على مختلف فنون المسرح، والتي تشمل التمثيل والارتجال والكتابة الدرامية وعناصر العرض المسرحي، بالإضافة إلى اكتشاف طاقات شابه جديدة من الموهوبين، وتأهليهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة، مشيدةً بالأداء الفني الذي قدمه أعضاء الفريق.

ومن جانبه، أشاد محافظ الشرقية بمشروع "ابدأ حلمك"، الذي يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء، وإعداد ممثل شامل، ويعمل على نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب، من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان والاختلاف في الرأي.

وأضاف المحافظ أن المشروع يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، متمنياً لخريجي المشروع مواصلة الإبداع والتميز، وأن يشكلوا إضافة قوية للفن المصري الرفيع.

تمت فعاليات تخريج الدفعة الثالثة لمشروع "ابدأ حلمك"، في قاعة قصر ثقافة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر أشرف أبو جليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وأحمد سامي خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية.