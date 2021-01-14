وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان لتعزيز ثقافة السلام الإنساني

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من بابا الفاتيكان بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنساني، وأكد فيها أن السلام هدف إنساني مشترك لجميع الأديان السماوية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر وزارة الخارجية المصرية، رسالة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي السلام بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنساني.

من جانبه عبر وزير الأوقاف، عن تقديره لهذه الرسالة وقضية نشر ثقافة السلام الإنساني والعالمي وقبول الآخر وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، مؤكدًا أن السلام الإنساني هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية، وواجبنا هو العمل معا على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل دون استعلاء من بعض بني البشر على بعض ، مع نبذ كل ثقافات العنف والتطرف والإرهاب.

تهنئة لجان مجلس النواب

في سياق متصل هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلاً من الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، النائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، الدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة، وباقي أعضاء اللجنة.

حيث أكد الوزير على تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، لخدمة ديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التي نتحملها جميعًا.