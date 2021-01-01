وزير الأوقاف: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطني

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، القيادات الدعوية بمحافظة بورسعيد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية والتشريعية بالمحافظة، وعدد من الأئمة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

في بداية هنأ وزير الأوقاف أهالي محافظة بورسعيد بالعيد القومي الـ 64 للمحافظة، كما قدم التهنئة للشعب المصري ببداية العام الميلادي الجديد سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان ورحمة وشفاء وتقدم وازدهار لمصرنا وسائر بلاد العالمين.

أعياد الميلاد

كما قدم التهنئة لأشقائنا المسيحيين بأعياد الميلاد، مشيرا بتفويضه جميع وكلاء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتقديم التهنئة لأشقائنا المسيحيين كل في مديريته على حدة، فهذا من باب البر والقسط، حيث يقول الحق سبحانه و تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»، مشيراً إلى أن تهنئة غير المسلمين هو نوع من البر والصلة.

مزيد من الأمل

كما بين الوزير أنه مهما تكن الظروف والصعاب والأزمات لا بد من مواجهتها بالمزيد من الأمل والعمل والتفاؤل، وأن نترك اليأس المحبط والكسل والتشاؤم ونستبدلهم بالتفاؤل والعمل والأخذ بجميع الأسباب، مؤكدا أن الدولة المصرية رغم أزمة كورونا حققت تقدما مذهلا في الخدمات والنمو الإيجابي والاستثمار وكانت من الدول القليلة جدا على مستوى العالم التي حققت ذلك، ونضرب مثالا في ذلك ما قدمته هيئة الأوقاف المصرية كهيئة اقتصادية استثمارية فرغم تداعيات أزمة كورونا وما تمر به البلاد حققت أعلى عائد استثمار بأكثر من 20%

وأشار إلى أنه لا يكون هناك نمو بهذا الشكل إلا بتغير في الثقافة والأداء الثقافي والعمل الجاد والإحساس بالمسئولية، داعيا معاليه الأئمة بالتحلي بالأمل وبذل المزيد من التوعية والالتزام وتوجيه الناس بالالتزامات الوقائية داخل المساجد فطاعة الله لا تنال بمعصيته وتوجيههم أيضا بهذه الالتزامات خارج المساجد من واقع مسئوليتهم.

الشكر لوزير الأوقاف

من جانبه وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير الأوقاف على تواصله الدائم والدؤوب مع محافظة بورسعيد، كما قدم الوزير بإهداء نسخة له من كتاب الله عز وجل بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وسطية واعتدال

فيما وجه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب التحية لوزير الأوقاف على جهده غير العادي ، واصفًا الوزير بأنه يعمل بلا كلل ولا ملل بوسطية واعتدال ، فلم يخرج مطلقًا عن وسطية الأزهر الشريف التي تعلمناها في الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء على مستوى العالم.