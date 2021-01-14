بعد تصفيتها رسميا.. تعويضات عمال الحديد والصلب تقترب من 2 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة تعمل حاليا للتنسيق مع شركة الحديد والصلب التابعة لها في الوقت الحالي على إنهاء تدبير وإجراءات التصفية.

وأضاف المصدر لـ«لوطن» أن الشركة ستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل في تدبير الأموال اللازمة مقابل تعويضات العاملين الذين سيخرجون بعد قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب لتصفية الشركة.

وكشف المصدر أن الشركة ستعوض أكثر من 7000 عامل بنفس الطريقة والمعاملة الحسابية لعمال شركة القومية للأسمنت التي تمت تصفيتها في نهاية عام 2018.

وأكد أن القيمة المقدرة مبدئياً كتعويضات لنحو 7000 عامل قد تصل إلى نحو ملياري جنيه، مشيرا إلى أن المبلغ لا يتضمن عملية بقاء نحو 400 عامل منهم في الشركة الجديدة التي جرى تأسيسها الخاصة بالمحاجر والمناجم من عدمه.

وأضاف أن تعليمات وزير قطاع الأعمال العام هو صرف تعويضات عمال الحديد والصلب كاملة متضمنة نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية، لافتا إلى أن الشركة ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه، علاوة على مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

200 ألف جنيه حد أقصى

وأشار إلى أن الشركة ملزمة أيضاً بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للائحة الشركة، التي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه على أن لا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنيه.

7000 عامل

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7000 شخص يتقاضون أجوراً تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهرياً، ويتراجع عدد العمال سنوياً، نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عددهم في 2013 نحو 10 آلاف.