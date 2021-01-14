«الحياة اليوم» يخصص فقرة حوارية للاحتفال بالشاعر عبدالوهاب محمد

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية لإحياء ذكرى وفاة الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد، وذلك باستضافة الشاعر فوزي ابراهيم والمطربة هلا رشدي.

عبدالوهاب محمد هو قاسم أمين الأغنية المصرية

من جانبه، يقول الكاتب الصحفي فوزي إبراهيم، الشاعر الغنائي وأمين الصندوق لجمعية المؤلفين والملحنين، إن الشاعر عبدالوهاب محمد كانت أشعاره دائما ما تغيير المفاهيم في عالم الغناء والأشعار، حيث أنه أراد بأن يكون «قاسم أمين الأغنية المصرية»، كما وأن كوكب الشرق أم كلثوم أعجبت كثيرا بأغنية «حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه»، وحينها قامت بغناء تلك الأغنية بالرغم من أنها لم يتم إنتاجها لها في البداية.

كلماته في أغانيه كانت كـ«السهل الممتنع»

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كوكب الشرق أم كثلوم كانت تطمح للتغير والاستثمار في أجواء الأغنية المصرية في فترة الستينات، حتى عملت على الغناء للمرأة المصرية وساعدتها في أخذ حقها خلال تلك الأونة، والأجواء التي كانت موجودة في الستينات حتى تأخذ المرأة حقها، وسعت إلى الغناء بأشعار الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد، وهو شاعر الإجيال وكلماته في أغانيه كانت كـ«السهل الممتنع» ما بين شاعري جيله.

كتابته الأشعار للمطربة لطيفة جاء بسبب تحمسه لصوتها

وأوضح أن كتابه عبدالوهاب محمد الكثير من الأشعار للمطربة لطيفة جاء بسبب تحمسه لصوتها وشعر أنه ومن خلالها سيستطيع أن يتواصل مع جيل العشرينات: «أي شاعر في الدنيا بيكون حابب جدا أنه يتواصل مع الجيل الجديد، وبيفرح بنفسه جدا أنه قادر يتواصل مع الجيل الجديد، ولقي في لطيفة وذكائها الشخصية المثلي للتعامل معها».

كتاب أكثر من 1500 أغنية وأخرى وطنية

وأكد أن «محمد» هو شاعر قام بكتابه أكثر من 1500 أغنية وأخرى وطنية، كما أنه تعلم الكثير من العلوم الخاصة بالأغاني الحديثة، واستطاع مع الفنانة لطيفة إنجاز عددا من الكلمات القوية للأغاني التي ظلت باقية لسنوات وسنوات حتى بعد رحيله، وأحيانا ما يتذكر المستمعين الأغاني ولا يلعموا كونه هو من قام بكتابتها.

كان في البداية بادئ كشاعر للفصحي

وأشار إلى أنه تسائل في لقائه بالشاعر الكبير عن كيفية تطويعه للغة العربية الفصحي في كلمات أغنياته المختلفة: «قالي أنا بعشق اللغة العربية، وكان في البداية بادئ كشاعر للفصحي، وهو كان استاذ وحريف وبعض الكلمات كتبها بعد وضع اللحن الخاص للأغنية، وده كان صعب على شاعري جيله».

وتابع: «لما بينجح الشاعر والملحن مرة بيكونوا عايزين يكرروا هذا النجاح، وسر نجاح أغنية سلمات هو سفر عدد كبير من المصريين للدول العربية من أجل العمل، وكان المسافرين خارج مصر كثر وعلشان كده لمست مع الناس، وعمل الأغنية مبهجة وليست حزينة».

الأغاني القديمة دائما ما تنشر أجواء بهجة وسرور

من جانبها، قالت المطربة هلا رشدي، إن الأغاني القديمة دائما ما تنشر أجواء بهجة وسرور في نفوس محبي ذلك الزمن تحديدا من الأغنيات المصرية، كما أنها تعشق أغنية «حب إية» لكوكب الشرق أم كلثوم.

كلمات الأغنية دائما ما تعيش أكثر من المطربين انفسهم

وأوضحت خلال استضافتها بالبرنامج أن كلمات الأغنية دائما ما تعيش أكثر من المطربين انفسهم، حيث أن السبب الرئيس في إعادة الأغنيات القديمة لأكثر من مرة سببها عشق المستمعين لكلمات تلك أكثر من المطربين أنفسهم: «الكلمات أهم مليون مرة من المطرب ومغنيها شخصيا، وشقاوة الأغينة والكلمات هي الأهم».

وتابعت: «محدش هيقدر يوصل لعظمة الست ولكن بنحاول نوصل الغناء بتاعها بالشكل اللي غنت بيه، وأنا مش بحب الحريف في اللحن لأنه بيغير من شكل الأغنية ورونقها، وأحنا بننقلها لأرض الواقع بالطريقة البسيطة، وبلاش نأفور فيها»