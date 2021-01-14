في ذكرى ميلاده.. 10 محطات في حياة محمد نجم الفنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد نجم، الذي قدم عددا من الأعمال الفنية الهامة خلال مشواره الفني، لتظل أعماله علامة بارزة في تاريخ الفن على مدار مشواره الفني الذي تجاوز الـ60 عاماً، وفي التقرير التالي نوضح أبرز محطات في حياته:-

- ولد في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في عام 1944.

- بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.

- عمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي، ليؤسس بعدها مسرحه الخاص والذي يحمل اسمه، ليتجه للمسرح الكوميدي، فكانت أولى مسرحياته هى «موزة و3 سكاكين» التي قدمها في عام 1968.

- ولد من نفس موطن شقيقه المؤلف نجيب نجم والممثل الراحل شكرى سرحان والمذيع طارق علام.

- متزوج من يسرية شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وشقيق الشاعر الغنائي والكاتب نجيب نجم.

- أول بطولة مسرحية له كانت من خلال مسرحية «حاجة تلخبط» في عام 1970، كما قدم العديد من المسرحيات منها «البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر».

- حقق نجاحات عديدة في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التي اشتهر فيها بمقولة «شفيق يا راجل!».

- شارك أيضاً بالعديد من الأعمال بالسينما والتلفزيون من أبرزها «أبداً لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان».

- تدهورت الحالة الصحية، حيث أصُيب بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وصل لمرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة خطيرة.

- توفي في فجر يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 والموافق أول أيام عيد الفطر في مصر، عن عمر يناهز 75 عاماً بعد دخوله في غيبوبة لمدة يومين في مستشفى حي الدقي.