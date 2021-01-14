خالد الجندي: ابن حنبل عدّل ثلثي مذهبه عندما جاء مصر لتغير الظروف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن استخدام الكمامة يُعد من الأخذ بالأسباب، ومن لا يرتديها يخالف أوامر الله، وحديث النبي محمد المعروف بأنه «لا ضرر ولا ضرار».

وفجر الجندي، مفاجأة بقوله، إن الإمام أحمد بن حنبل، كان صاحب أكثر المذاهب الفقهية تسامحا وأسهلها، وغير ثُلثي مذهبه بعدما جاء إلى مصر وعاش فيها 4 سنوات، فقد كان له في بغداد مذهب آخر عدله في مصر بسبب تغير الزمان والمكان، فالحكم ثابت والفتوى متغيرة والسلفيون يضعون الفتوى مكان الحكم وهذا يسبب التباس.

وأضاف الجندي خلال تقدمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية dmc، أن الفقه يختلف من شخص إلى آخر، لأن كل شخص يستند إلى شروحات وأسانيد مختلفة، فمثلا حديث النبي محمد أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعتبره أتباع الإمام أبو حنيفة أن نفيه «نفي التمام» أما أغلب الجمهور فيعتبره «نفي صحة».

رد الإفتاء على ذكر ملك الموت

وتابع، «هناك سيناريست كتب كلاما مرفوضا شكلا ومضمونا، يقول فيه: يا أستاذ عزارئيل ممكن يومين أو يوم إجازة في الأسبوع عشان على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه»، مشيرا إلى أن دار الإفتاء ردت على هذا الأمر، بأن «عقيدة المؤمن في الموت إنه حق ومكتوب على كل مخلوق وكل نفس ستموت بعد استكمال رزقها وللملائكة مكانة عند المؤمنين ويجب عدم تداول أسمائهم بصورة غير لائقة، ولا يوجد ملاك اسمه عزرائيل فملاك الموت يسمى بملاك الموت والمتسبب في الموت الله، وليس الملاك، لذا لا يجب إقحام اسم الملاك في أمور غير لائقة».

وأشار الجندي إلى أن دار الافتاء تغيرت كثيرا في عهد الدكتور شوقي علام.

هل التماثيل حرام؟

وواصل، «أنا شايف إن التماثيل إذا لم تكن مقدسة فإنه يمكن صناعتها وليست حرام، لدرجة أن السيدة عائشة كانت لديها تمثال على شكل حصان له جناحين ولم يعلق النبي محمد على الأمر، فمنع التماثيل مقرون بوجود تقديس لها، والصحابة لم يكسروا التماثيل عند فتحهم مصر».

السلفيون والإخوان يهاجموني

وفي سياق آخر، أوضح الجندي أن السلفيين والإخوان يهاجمون برنامجه، مضيفا «مفيش حد تاني بيتهاجم على السوشيال ميديا غير علماء (لعلهم يفقهون) ده لأننا بنحارب اللي بيرسموا باللبس والنصب والاحتيال تحت دعاوى الإخوانية والسلفية، وبيلعبو جلا جلا من أجل سلب عقول الناس، ولا توجد لدينا هذه الأمور».