خالد الجندي: أي حد ممكن يتكلم في الدين حتى لو مش دارس.. بس ميفتيش

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزي الأزهري ليس لبسًا دينيًا، لكنه خاص بالتدريس والتعليم، مشددًا على أن الأزهر الشريف، ليس مؤسسة كهنوتية، لكنه مؤسسة تعليمية، أي أن الزي الأزهري يخص المعلمين الذين يعلمون طلاب العلم: «الزي ده من أيام الدولة العثمانية، هل الصحابة كانوا بيلبسوا عمة وكاكولا، هل الغمام الشافعي كان بيلبس عمة وبيلف الشال عليها؟!».

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «DMC»: «مفيش لبس دين، الطبيب يرتدي البالطو الأبيض أثناء ممارسة عمله، لكن هذا الأمر لا يعني أنه سيخرج به في المطعم، ونفس الأمر بالنسبة لضباط القوات المسلحة والشرطة، فإنهم لن يخرجوا بزيهم الميري عند التنزه على البحر، والقضاة لن يرتدوا الروب الخاص بعمله هل هيعملوا به شوبنج؟!».

وتابع، أنه يجب أن يكون للزي الأزهري خاصيته التدريسية: «الدين حق لكل إنسان، وبالتالي ممكن أي حد يتكلم في الدين حتى لو مش فاهم ودارس، بس مش يفتي، لو واحد بيحكي قصة سيدنا آدم لأصدقائه، هل لازم يشتري عمة وكاكولا؟!، ويجب على كل من يحكي أن يستلزم ان يدقق في المصادر القصصية، فلا يجنحوا إلى الإسرائيليات مثلًا».

وأردف: «أول درس يجب أن نتعلمه هو أنه لا رجال دين في الإسلام، لكن هم علماء، والله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل رجال الدين، وثاني درس هو ان كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله، ثالثًا لا توجد في الإسلام أي خاصية من خصائص الزي للرجال.. تلبس هندي أو مهراجا أو خواجة، المهم تستر العورة».