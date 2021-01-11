خالد الجندي يواصل الهجوم على منتقدي ملابسه

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اللبس وسيلة من وسائل الرسائل أو الكلام أو اللغات التي يستطيع الإنسان ان يتكلم بها مع أناس بغير لسان، أي أنه فيه دلالة، وعندما نريد أن نقول إنه لا يوجد كهنوت في الإسلام أي لا يوجد رجال دين، لكن هناك عالم دين، والفارق هو أن الكهنوت يجعل رجل الدين حُجة على دين، فإذا فعل عالم الدين معصية فإن الدين يكون يأمر بها.

كل إنسان غيور على الإسلام لازم يخلصه من انتحال بعض المتحدثين باسمه

وأضاف خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون عبر شاشة DMC: «كل إنسان غيور على الإسلام لازم يخلصه من انتحال بعض المتحدثين باسم الإسلام»، مشددًا على أنه لا يوجد أحد يتحدث باسم الدين، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد.

لا أحد يتحدث عن الله إلا النبي

وتابع: «لا يوجد أحد يتحدث عن الله إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وللأسف البعض يرتدي ملابسًا يزرع في قلب الناس بها أنه يتحدث عن الله، وبالتالي فإنهم يتحدثون يقولون إن كلامهم رأي الشرع، وهذا ما أراده الله، وهذا هو الدين، وهذا هو حكم الإسلام».

وأردف: «بعضهم يقول نحن حماة الشريعة، وبعضهم يقول بكل بجاحة نحن نُعبِّد الناس لرب العالمين، أي إهدار للكرامة والحرية الإنسانية، وإهدار للإرادة البشرية والشخصية، لكن في الحقيقة نحن ندل فقط، ونحن لسنا حجة على الإسلام».

وظهر خالد الجندي في هذه الحلقة من برنامج لعلهم يفقهون بأزيائه التي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر السوشيال ميديا وهو يرتدي قبعة وأزياء بعيدة عن المظهر الأزهري ومظهر علماء الدين المعتاد وهو ما عرضه لانتقادات حادة، ليرد متوعدًا مهاجميه من السلفيين وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بأنه سيكثر الظهور بهذه الأزياء خلال الفترة المقبلة.