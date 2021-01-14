وزيرا الأثار والأوقاف يتفقدان أعمال تطوير السوق السياحي بأسوان

حرص وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، على بث رسالة طمأنة لأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافتيريات في محافظة أسوان، حيث أكد، في تصريحات له اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على مد العمل في هذه المنشآت بالمدن الحارة، ومنها أسوان، حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، وحتى الواحدة صباحاً يومي الخميس والجمعة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الأثار، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال تطوير السوق السياحي، حيث أشاد الوزيران بأعمال التطوير والتجميل التي تم تنفيذها بمدينة أسوان، في إطار الاحتفال بعيد أسوان القومي، الذي يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالي، في 15 يناير 1971.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم، وميدان المحطة، و«بلازا درة النيل»، بمدينة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد محافظ أسوان أنه من المتوقع أن يساعد المشروع في تغيير الواجهة القديمة لمدينة أسوان، حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات، بألوان متناسقة، لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية، سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.

ووصل وزيرا الأثار والأوقاف إلى مطار أسوان الدولي مساء اليوم الخميس، في زيارة للمدينة تستمر يومين، بالتزامن مع ذكرى اليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي، ومن المقرر أن يستكمل الوزيران جولتهما في محافظة أسوان غداً الجمعة، بتفقد معبد «فيلة»، وافتتاح معبد «إيزيس»، كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة، بمسجد الجامع في مدينة أسوان، ويعقد لقاءً مع الأئمة، بحضور محافظ أسوان.

وتحتفل محافظة أسوان باليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي، الذي يواكب ذكرى عيد أسوان القومي، في ظل إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام المحافظ بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية، بمنطقة السد العالي، رافقه خلالها المهندس حسين جلال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

وعقب ذلك، قام محافظ أسوان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بمنطقة «بلازا درة النيل»، يرافقه اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.