مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم والقنوات الناقلة

على مدار الأسابيع الماضية، تربع مسلسل جمال الحريم، آخر الأعمال الفنية للفنانة اللبنانية «نور»، على عرش تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة وأن عددا كبيرا من النجوم يشارك في العمل الذي يتناول قصة الجن العاشق، المسلسل من كتابة السيناريست سوسن عامر، ومن المتوقع أن مسلسل جمال الحريم سيصبح من أهم المسلسلات متابعة في الوطن العربي والشرق الأوسط، وله متابعين في الكثير من أنحاء الدول العربية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ولمحبي مسلسل جمال الحريم ، مواعيد عرض العمل الدرامي، والقنوات الناقلة، وترددها، وذلك في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يعرض مسلسل «جمال الحريم» يوميًا على مجموعة قنوات DMC الفضائية في المواعيد التالية:

ـ يعرض مسلسل جمال الحريم في تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحا، و12.30 ظهرًا.

ـ ويعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.

مسلسل جمال الحريم

تدور أحداث مسلسل جمال الحريم حول الجن العاشق والعفاريت والخرافات، حيث تتعرض بطلة المسلسل وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة، من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة الفنانة اللبنانية نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، حازم سمير، فراس سعيد، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، هدى الأتربي ومحمد شاهين، كما يظهر الفنان صلاح عبد الله، خلال أحداث مسلسل جمال الحريم كأحد ضيوف الشرف، بالإضافة إلى عدد من النجوم.

تردد قناتي dmc الفضائية وdmc دراما

ويمكن لمحبي مسلسل جمال الحريم، متابعة قناتي dmc، من خلال التردد التالي:

تردد: 11449

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات