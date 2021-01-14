التنمية المحلية: استعدادات مكثفة لأمطار الأسبوع المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة العملية المركزية في الوزارة، تنسق مع الغرف في المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، لاتخاذ كل التدابير الخاصة بذلك، والوزارة بدأت استعداداتها منذ سبتمبر الماضي، خاصة في المحافظات الساحلية والحدودية، التي تشهد سقوط أمطار كثيرة، لذا تم المراجع للمعدات والسيارات الخاص برفع الماء، خاصة في محافظة الإسكندرية.

إيقاف الملاحة في بعض الأماكن

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن الصرف الصحي يتعاون مع المحليات من أجل التصرف في تجمعات الأمطار في أسرع وقت، خاصة في الطرق الرئيسية، وأصدرت غرفة العمليات الرئيسية تقريرا توضيحيا، استقرار في الطقس مع وجود أمطار خفيفة ومتوسطة في الإسكندرية وكفر الشيخ، ولم تتجمع المياه في هذه المحافظات، مع التأكيد على الزملاء في إدارة أزمات الأمطار على الاستعداد للأمطار المتوقعة سقوطها نهاية الأسبوع المقبل، خاصة في مناطق بلطيم والبرلس التي تم إيقاف الملاحة فيها حتى تحسن الحالة الجوية.

استعداد لأمطار الأسبوع المقبل

وتابع: « يجري تجهيز معدات الطوارئ في الوقت الحالي خاصة في المناطق الأكثر تأثرا وتم التدريب عدة مرات لمحاكاة أوقات سقوط الأمطار، وتعمل غرفة عملية وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع من خلال الواتساب والبريد الإلكتروني أو صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويمكن للمواطن إرسال الشكوى بمن خلال صور وفيديوهات لحل أزمات تراكم المياه أو القمامة وهذا الرقم يعمل طوال أيام الأسبوع ويوجد مجموعات رصد تتواصل سريعا مع المواطنين أصحاب الشكوى للحل السريع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود سيد شعراوي وزير التنمية المحلية».

وشهدت الأحوال الجوية، شبورة مائية خلال 10 أيام، ثم ارتفعت درجات الحرارة يومين، ثم عاودت في الانخفاض في الوقت الحالي مع توقعات بسقوط أمطار الأسبوع المقبل.