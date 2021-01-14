خلال ساعات.. وزير السياحة يعلن إطلاق مبادرة «شتي في مصر » من أسوان

أكد وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، انتهاء الاستعدادات لإطلاق مبادرة «شتي في مصر»، التي تبدأ غداً الجمعة بمحافظة أسوان، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والأثار والطيران المدني، وغرفة المنشآت السياحية، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، لإنعاش السوق السياحي، وخلق فرص عمل.

وقال وزير السياحة، خلال مرافقته وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، في جولة تفقدية بمنطقة السوق السياحي القديم في مدينة أسوان عقب تطويره، مساء الخميس، إن المبادرة تتمثل في خفض أسعار الطيران والفنادق، وأن سبب تواجده اليوم هو إعلان انطلاق المبادرة من أسوان.

وطالب وزير السياحة والأثار أهالي أسوان وأصحاب المحال التجارية والبازارات السياحية بحسن استقبال السائحين وزوار المحافظة، في إطار المبادرة الجديدة «شتي في مصر»، التي تسعى إلى إنعاش السوق السياحي المصري.

وقد استمع وزيرا السياحة والأوقاف ومحافظ أسوان إلى بعض مطالب أصحاب البازارات السياحية، والتي من أهمها مراعاة مواعيد إغلاق المحال والبازارات السياحية، ومد ساعات الفتح خلال فصل الصيف.

وعلى جانب متصل، قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة إلى محافظ وقيادات ومواطني أسوان، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي، في 15 يناير 1971، الذي تعتبره محافظة أسوان عيداً قومياً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكامل لكافة جهود التنمية والعمران بمختلف ربوع المحافظة، وفي جميع قطاعات العمل العام، والتي تشهد طفرة غير مسبوقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جهته قال محافظ أسوان إن المحافظة لم تدخر جهداً في تطوير المواقع السياحية المختلفة، خاصةَ في ظل المشروع العملاق لتطوير السوق السياحي القديم، وميدان المحطة، وحديقة درة النيل، لخلق بانورما سياحية فريدة لمدينة أسوان.