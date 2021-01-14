مجهولون يسرقون موتوري مياه وكولدير من مسجد في قنا

تعرض مسجد بحاجر طوخ في مركز نقادة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، للسرقة من قبل مجهولين.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بتعرض مسجد حاجر طوخ بالظهير الصحراوي للسرقة من قبل مجهولين، وأمر بتكثيف الإجراءات الأمنية لكشف الملابسات.

وبعد الفحص تبين أن المحتويات المسروقة عبارة عن 2 موتور مياه، وكولدير.

وتكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها لضبط المتهمين في سرقة المسجد. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.