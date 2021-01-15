بدون عناء.. خطوات شحن عداد الكهرباء من خلال هاتفك المحمول

مع دخول العدادات الكودية الكثير من المنازل والعمارات السكنية، أصبح شحن الكارت إلكترونيا دون انتظار محصل الكهرباء مثلما كان يحدث في السابق، لذا يسعى الناس لإيجاد طرق سهلة وبسيطة يمكن من خلالها الدفع وشحن عداد الكهرباء.

ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، طريقة الدفع وشحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية «Nfc»، التى تعتمد على خصم رصيد من الكروت البنكية «الفيزا» أو المحافظ الالكترونية.

طريقة شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول

ونعرض في السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لشحن الرصيد من خلال هاتفك المحمول دون الذهاب إلى أي مكان أو ماكينة للدفع، وفقا لما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1- أولا يجب عليك التأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2-هناك عدة أنواع من الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل، وهي «shal gtpay ـــ my fawry ــ كهرباء خالص».

3- إذا كان عداد الكهرباء من نوع جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry، أما أبلكيشين كهرباء خالص فيتم استخدامه لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل أحد التطبيقات السابقة المناسبة لك يجب اتباع الخطوات التالية:-

1ــ افتح الابليكيشن وقم بتسجيل البيانات الخاصة بك.

2ــ حدد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

3ــ عند قيامك باختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن» قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

5- اختار الدفع عبر الفيزا.

6- بعدها ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

7- ضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد، وبذلك تكون قد قمت بالشحن.