حسن الخاتمة.. وفاة موظف ساجداً أثناء صلاة العصر بالاقصر

حالة من الدهشة تخيم على أهالي قرية «نجع الدار»، التابعة لمركز الطود، جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بعد وفاة أحد أبناء القرية أثناء أداء صلاة العصر في المسجد.

وبحسب روايات الأهالي، فقد لفظ «جمال محمد سيد»، موظف بالسكة الحديد، أنفاسه الأخيرة أثناء سجوده في الركعة الأخيرة لصلاة العصر، في أحد مساجد القرية.

وأفاد شهود الواقعة بأنهم فوجئوا بالموظف الراحل وقد أطال في السجود، دون أن يحرك ساكناً، وبعد الانتهاء من أداء الصلاة قام بعض المصلين بفحصه، وتبين غيابه عن الوعي.

وأضافوا أنهم ظنوا إصابته بأزمة قلبية أو جلطة أو غيبوبة، فقاموا باستدعاء سيارة إسعاف، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء اكدوا وفاته.

ونعى عدد كبير من أهالي القرية الموظف الراحل، عبر صفحاتهم الشخصية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي تحولت إلى دفتر عزاء في الفقيد.

وبينما أعرب العديد من أهالي القرية عن حزنهم لرحيل «الحاج جمال»، الذي كانوا يلجأون إليه لحل مشكلاتهم، والفصل في النزاعات بينهم، فقد عبروا أيضاً عن فرحتهم بحسن خاتمته بعد وفاته ساجداً داخل أحد مساجد القرية.