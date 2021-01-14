رئيس التحرير

محمود مسلم

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى صفوت الشريف

كتب:

حسام حربى
10:38 م | الخميس 14 يناير 2021
شعار تنسيقية شباب الأحزاب

شعار تنسيقية شباب الأحزاب

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يوم الخميس، عن عمر ناهر 87 عامًا، بسبب مضاعفات سرطان الدم.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفى صفوت الشريف، أمس، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت صحته مؤخرا بسبب مرض اللوكيميا، حيث توفى بمستشفى وادي النيل.

اقرأ المزيد:

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ «الجبالي» برئاسة مجلس النواب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أعضاءها المعينين بمجلس النواب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى وحيد حامد

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى المستشار لاشين إبراهيم