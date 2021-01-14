تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى صفوت الشريف

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يوم الخميس، عن عمر ناهر 87 عامًا، بسبب مضاعفات سرطان الدم.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفى صفوت الشريف، أمس، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت صحته مؤخرا بسبب مرض اللوكيميا، حيث توفى بمستشفى وادي النيل.