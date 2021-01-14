ماذا قال صفوت الشريف عن توريث الحكم لـ«جمال مبارك»؟ (فيديو)

بعد رحلة سياسية استمرت لأكثر من 60 عاما توفي مساء أمس صفوت الشريف، أحد رموز نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي تقلد العديد من المناصب خلال فترة حكم الـ«30 عاما» منها رئاسة مجلس الشيوخ سابقا، وتولي حقبة وزارة الإعلام، فضلا عن دوره داخل الحزب الوطني المنحل، الذي تقلد منصب الأمين العام له لفترة طويلة.

لم يعتاد صفوت الشريف علي الظهور الإعلامي بشكل كبير، ورفض عقب ثورة يناير الظهور في الوقت الذي انشغل فيه بمتابعه قضاياه أمام المحاكم، ولكن يعتبر ظهوره عبر برنامج «ساعة حرة» علي قناة «الحرة» في عام 2010، من المرات النادرة التي ظهر بها «الشريف» في اللقاءات الإعلامية، وأجاب على سؤال كان يشغل العديد من المجتمع الدولي والمحلي آنذاك وهو «ما رأيك الأقاويل التي تتحدث عن ثوريث الرئيس مبارك الحكم لأبنه جمال؟»

ورد صفوت الشريف قائلا: «مصر بها دستور، ويجب أن نحترمه، لأنه يحدد ضوابط وإشتراطات التقدم إلي الترشح إلي رئاسة الجمهورية، نحن نتكلم عن الإنتخابات التي مازال عليها 18 شهر، الرئيس مبارك زعيم الحزب في الوقت الحالي».

الشريف: مصر دولة تخضع إلي النظام الجمهوري

وتابع الشريف: «أن مصر دولة تخضع إلي النظام الجمهوري وليس بها نظام مستبد قائلا: «ليس في مصر توريث أو نظام ملكي، نحن نظام جمهوري، الدستور حدد بشكل قاطع الشروط المحددة لمنصب رئيس الجمهورية، وكل من تنطبيق عليه هذه الشروط ويحمل الجنسية المصرية فمن حقه أن يدخل الإنتخابات الرئاسية وإن كان جمال مبارك».

وأضاف الشريف: «أنه إذا رغب أي فرد توافرت به الشروط الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية فعليه أن يقدم أوراقه عبر الهيئة العليا للإنتخابات، مضيفاً أن الحزب الوطني به أكثرمن 3 مليون عضو في ذلك الوقت».

وكان قد شغل صفوت الشريف منصب الأمين العام للحزب بين عامي 2002: 2011، وكان رئيسا لمجلس الشورى، ومؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي.