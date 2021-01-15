مدير سيمنز: تعلمت من الرئيس السيسي مهارات التفاوض

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، جو كايزر، إن الشركة شاركت في موجة التنمية الأولى مع مصر من خلال تأسيس أبراج الكهرباء بعد فترة من انقطاع الكهرباء ليلا في مصر في السابق، مؤكدا أن الشركة تسعى حاليا للمشاركة في موجة التنمية الثانية المتمثلة في تحسين البنية التحتية في مصر لنقل البضائع والركاب.

وأضاف «كايزر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، «من دواعي الفخر والسعادة الغامرة أن تشارك شركة سيمنز في المرحلة التالية للتنمية الاقتصادية الكبرى والآن لدين مشروع النقل والتقيت اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي واتفقنا على خارطة طريق تستشرف المستقبل لتحقيق الكفاءة في مصر لنقل الركاب والبضائع ولذا فمشاركتنا في الموجة الثانية ستكون أكبر من المشاركة في الموجة الأولى، القطار الجديد الذي ستنفذه الشركة بين مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي سيكون شبيهًا لما نفذته الشركة في ألمانيا والذي يعد أحدث قطار فائق السرعة في ألمانيا والموجود في روسيا والشركة ستنفذ مشروع عظيم في مصر».

وتابع: «لقد تعلمت مهارات التفاوض من الرئيس السيسي، وهو معروف باهتمامه بالتفاصيل، ويعرف تماما جوهر الأمور، ودائما لديه إطلاع جيد جدا على البنود والشروط، وقد تشرفت بنقل تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد دعته سيادتها لزيارة ألمانيا لإجراء محادثات مستقبلة حول العلاقات المصرية الألمانية والمصرية الأوروبية، ويرجع هذا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر عامة كدولة، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسعيد بنقل له دعوته بزيارة ألمانيا عندما تسمح الظروف بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كورونا تحدي كبير يفرض علينا التفكير للتصرف معه بذكاء والتكاتف وصحة موظفينا أولوية أولى وأنصح الشباب بأخذ اللقاح، أما عن مصر لديها فائض من الغاز المسمى بالهيدروجين الأزرق وهذا أفضل من الهيدروجين الرمادي».