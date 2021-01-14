مستشار الرئيس: توجيهات السيسي للحكومة بشأن التعليم خفضت إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك تذبذبًا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث ترتفع أعداد الإصابات ثم يحدث استقرار للعدد حتى تنخفض الأعداد، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في جائحة كورونا، وخاصة التوجيهات الخاصة بالتعليم، ساهمت في انخفاض أعداد مصابي كورونا.

تاج الدين: الوضع الوبائي في مصر الخاص بكورونا أفضل من بلاد أخرى

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «mbc مصر»، أن وضع وباء كورونا في مصر أفضل من بلاد كثيرة، كما أن حالات كثيرة من المصابين بكورونا تعالج في المنزل لأنها قد لا تظهر عليها أعراض، أو يظهر عليها أعراض بسيطة فقط، كما أن وزارة الصحة تتابعهم باستمرار، مشيدًا باستفادة المصريين من موجة كورونا الأولى.

المصريين استفادوا من الموجة الأولى لفيروس كورونا

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المصريين استفادوا من الموجه الأولى لكورونا بالاهتمام بقياس نسبة الأكسجين، وليس كل حالة تصاب بالعدوى تحتاج للعلاج في المستشفى، حيث من الممكن أن يكون هناك حالات ناقلة للعدوى ولكنها غير مريضة، وهذه الحالات من دروس الموجة الأولى لكورونا أصبحت تعالج بالمنازل، والبعض يتواصل مع أطبائه المعالجين.

المنحنى الوبائي يأخذ شكل زيادات مستمرة ثم مرحلة تذبذب

وأشار تاج الدين، إلى أنه قبل أسبوعين كانت هناك زيادات مستمرة في أعداد الإصابات والأسبوع الحالي نحن في مرحلة تذبذب، وهو ما يؤكد على ما ذكره بأن المنحنى الوبائي يأخذ شكل زيادات مستمرة ثم مرحلة تذبذب، حتى نصل إلى استقرار في العدد ثم يبدأ في التراجع، لكن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته كان له انعكاس إيجابي على انخفاض الحالات.