حسن مصطفى يشكر الرئيس السيسي: مصر وفرت كل شيء لتنظيم بطولة تاريخية

حرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على الترحيب بكل ضيوف مصر في النسخة الـ27، من بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر2021، والتي انطلقت اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا، لأول مرة في تاريخ بطولة العالم للعبة الشعبية الثانية.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي للعبة، شكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال مصطفى في كلمته خلال حفل افتتاح بطولة العالم مصر2021: «مرحبا بكم في مصر لنحتفل بافتتاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، نرحب بكم ونشكركم».

وأضاف: «بدون أي مجاملة أنا رئيس لاتحاد دولي منذ 20 عاما وشهرين، وحضرت العديد من بطولات العالم، ولو ذهبنا إلى أي مكان في أوروبا أو أمريكا لم نكن لنحصل على ما وفرته لنا مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «جزيل الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين، متأكد أنها ستكون بطولة تاريخية، كل العالم ينتظرنا».

وحرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على تقديم الاعتذار، للشعب المصري، بسبب قرار خوض البطولة بدون حضور جماهيري، مشددا أنه يعلم مدى حب وتعلق المصريين بالرياضة، وكانوا يتمنون حضور هذا المحفل العالمي من مدرجات الصالات الأربع التي تم تخصيصها لاستضافة هذا الحدث الكبير.

وقال حسن مصطفى: «نعتذر لكل أهلنا في مصر لأننا سنلعب بدون جمهور، لم يكن ممكنا التأجيل لأننا لا نعرف متى سيتوقف وباء فيروس كورونا المنتشر، ولم نتخذ قرار الإلغاء الذي سيكون له نتيجة سلبية على عائلة كرة اليد بأكملها».

وأضاف مصطفى: «السيناريو الأصعب كان هو الإلغاء، وأتمنى أن يكون هذا الحدث هو الضوء في نهاية النفق المظلم الذي يعيشه العالم بسبب وباء كورونا».