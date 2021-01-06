عمرو وهبة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان عمرو وهبة عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه الخاص بـ"انستجرام" اصابته بفيروس كورونا.

وكتب عمرو "الحمد لله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت.. بردو بوزيتيف".

وكان عمرو وهبه بدأ حياته بعد تخرجة من كليه لغات وترجمه بالأزهر كموظف بعدها انضم لفريق كتابه البرنامج الساخر "أبو حفيظة" لـ أكرم حسني وبعدها انضم لفريق البلاتوه ثم فريق عمل برنامج ابله فاهيتا.

وشارك مع الفنانه دنيا سمير غانم في مسلسل "بدل الحدوتة تلاته" وقد لفت عمرو الانظار اليه في المسلسل بسبب خفة ظله وأدائه، كما شارك عمرو مع مع الفنان عادل امام في مسلسل "فالنتينو".

ومسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.