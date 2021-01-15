حسن شاكوش: مش زعلان من هاني شاكر أنه قلدني.. ده شرف ليا

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش أنه لم يغضب بسبب غناء الفنان هاني شاكر لأغنيته خلال لقاء سابق له مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأضاف «شاكوش» خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «ليلة الخميس» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «الأستاذ هاني قيمة وقامة وحاجة كبيرة بالنسبة لنا بنتعلم منه وأنا مبسوط منه أنه غنى أغنيتنا بنت الجيران دي حاجة تشرفنا وتتكتب في التاريخ يعني وانا بقوله انه لما جه يقلدني والكلام ده أنا مش زعلان منه ده بالعكس أنا لما شفت الفيديو فرحت بيه جدا وأنا بقوله على الهواء أنا مش زعلان منه، وده شرف ليا طبعًا».

ومؤخرًا طرح حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان «بسكوتايه مقرمشة»، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج أحمد أشرف «توتى»، ويُعرض الكليب الآن على قناة مزيكا الفضائية.

واحتفل «شاكوش» أيضًا بصدور أوبريت «حكاية مصر» الذي يضم مجموعة من نجوم الغناء منهم محمد فؤاد ووائل جسار ومدحت صالح وهشام عباس ومي سليم وياسمين علي وأمينة ودياب وعمر كمال وحسن شاكوش، والذي حقق مشاهدات عالية بعد طرحه بيوم واحد، وكتب «شاكوش» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد الله تريند على قناتي».

يٌذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء ومنهم حسن شاكوش خاصة بعد شهرة كبيرة نالتها أغنيته مع مطرب المهرجانات عمر كمال والتي احتوت على كلمة «خمور وحشيش»، مما جعل نقيب الموسيقيين يصدر قرارًا رسميًا بمنعهم من الغناء والحفلات الغنائية وبعدها تقرر وقف مطربي المهرجانات ومنع منحهم تراخيص للحفلات داخل مصر.