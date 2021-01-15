«كيا» تكشف تفاصيل رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة «الحركة الملهمة»

أعلنت شركة كيا عن تفاصيل جديدة حول علامتها التجارية التي تم تجديدها مؤخرًا، وطموحاتها المستقبلية خلال استعراضٍ رقمي، بعبارة جديدة، «الحركة الملهمة Movement that inspires»؛ حيث أعلنت عن تغيير اسم الشركة، وأزالت كلمة «موتورز» من اسمها، وسيتبع ذلك توسعها في مجالات جديدة من خلال إنشاء منتجات وخدمات نقل مبتكرة.

ومن جانبه قال هو سانغ سونغ، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان له: «نؤمن في كيا أن وجود وسائل مواصلات ونقل هي إحدى حقوق الإنسان، ورؤيتنا هي أن ننشئ حلول نقل مستدامة للأفراد والمجتمعات حول العالم، واليوم نبدأ بتطبيق هذه الرؤية مع إطلاق علامتنا التجارية واستراتيجيتها المستقبلية الجديدة».

وقال آرتور مارتين، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم العلامة التجارية وتجربة العملاء العالمي في كيا: «لطالما كانت الحركة بمعناها الأعم جزءاً من جوهر علامتنا التجارية، ونقل البشر في صميم أعمالنا. فالحركة تساعد الجنس البشري على التقدم والتحسن والتطور المتواصل، ولهذا نؤمن في كيا أن الحركة تعدّ مصدر إلهام للأفكار اللامعة».

وأضاف: «تعمل كيا في قطاع الحركة منذ أكثر من 75 عاماً، وانتقلت من إنشاء أول الدراجات الهوائية المحلية في كوريا، إلى صناعة الدراجات النارية وشاحنات التوصيل، أما اليوم فتعد كيا من أكبر صنّاع السيارات عالمياً، وتوفر مركبات ذات قيمة مرتفعة لملايين البشر حول العالم».

ويعبر الاسم الجديد للشركة عن التزامها باستراتيجية «Plan S» طويلة الأمد لأعمالها، التي تم الإعلان عنها في عام 2020، وتسعى هذه الاستراتيجية لتأسيس موقع قيادي للشركة في قطاع النقل في المستقبل، وتوسيع أعمالها لتشمل السيارات الكهربائية، وحلول وخدمات النقل، والمركبات المبنية حسب الطلب، وغيرها؛ وإلى جانب هذه الجهود، ستدعم كيا في الوقت نفسه عملية إنتاج أكثر استدامة من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمواد القابلة للتدوير.

كما يعبّر التغيير في اسم الشركة عن التحوّل في ثقافة العمل في الشركة، والتي يشرحها سونغ كالتالي: «تغيير اسم شركتنا وشعارها ليس مجرّد تغيير شكلي، إنما يعبر عن اتساع أفقنا وتأسيسنا لأعمال جديدة وصاعدة تحقق الاحتياجات المتنوعة لعملائنا حول العالم وتتجاوزها، والأهم أنها تعني كذلك تبنينا لثقافة عمّل قائمة على تمكين الإبداع لدى كافة موظفينا، وتأسيس بيئة عمل تشكل مصدر إلهام للجميع».