«كيا سيد» تحتل المرتبة الأولى كأفضل سيارة هجينة لعام 2021

حصدت سيارة «Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid» أيقونة العلامة التجارية «كيا» على أعلى تقييم من مجلة Teknikens Varld السويدية، كأفضل سيارة صديقة للبئية في العام الجاري 2021، بالإضافة إلى حصولها على مرتبة الشرف في مجلة Stora Bilpris لذات العام.

وخاضت السيارة المنافسة، مع 9 سيارات لعلامات تجارية كبيرة داخل قطاع السيارات، وتم تقيم السيارات وإدارة عملية التحكيم في المسابقة بناءً على البراعة الفنية للمتسابقين من مجموعة من قطاعات السيارات؛ ويعد هذا الفوز المرة الثانية للعلامة التجارية «كيا» بعد حصول نفس السيارة على الجائزة خلال العام 2018 الماضي.

وخلال المسابقة، شهدت لجنة التحكيم بإمكانات المحرك الخاص بالسيارة موديل العام 2021، الذي يدخل ضمن محركات السيارات الهجينة بقوة 139 حصان، بالإضافة إلى العديد من الحلول الذكية للسيارة لتعزيز التطبيق العملي والراحة، وأيضًا التأثير البيئي المنخفض للسيارة، والتطبيق العملي، والسلامة جعلها فائزًا جديرًا بالجائزة.

وعلق وون جيونج جيونج، رئيس شركة كيا موتورز أوروبا: «نحن فخورون دائمًا بسماع منتجاتنا الحائزة على جوائز في الأسواق الأوروبية، ويسعدنا بشكل خاص أن تفوز سياراتنا منخفضة الانبعاثات بالأوسمة، والتي وضعناها في صميم استراتيجيتنا لتقليل انبعاثات الأسطول بالكامل وتقديم منتجات جديدة فعالة يحب العملاء شرائها وامتلاكها».

وتهدف سيارات كيا الهجينة الموصولة بالكهرباء، إلى توفير قيادة فعالة ومنخفضة التكلفة للعملاء، وهو المكان الذي تتألق فيه سيارة، كما أشارت لجنة التحكيم بالمسابقة إلى تألق السيارة الفائزة من جانب ما توفره من قوة وأقل انبعاثات ضارة للبيئة، قائلة: «شهدت المنافسة منافسة شرسة من المتنافسين التسعة النهائيين، وكان هدف كل منها التفوق على الآخر ومع ذلك ظهرت سيارة Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid من بين الحشود، فهي عملية، وعملية، وآمنة، واقتصادية، وقبل كل شيء صديقة للبيئة، تحتل السيارة المرتبة الأولى دون عناء».