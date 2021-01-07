كيا تشكف النقاب عن شعارها الجديد.. وتدخل ضمن موسوعة جينيس

كشفت كيا عن شعار الشركة الجديد، والعلامة التجارية العالمية، اللذين يدلان على التحول الجريء لشركة صناعة السيارات والغرض الجديد تماما من العلامة التجارية.

ويمثل تقديم الشعار الجديد طموحات كيا في ترسيخ مكانة ريادية في صناعة التنقل المستقبلية، من خلال تجديد جميع جوانب أعمالها تقريبا.

كما يعد الشعار رمزا لهدف العلامة التجارية الجديدة لكيا، والقيم التي تعد بتقديمها للعملاء من خلال المنتجات والخدمات المستقبلية، والتجارب التي تتيحها هذه.

وتلتزم كيا بوعد علامتها التجارية من خلال تطوير الشعار الجديد ليشبه التوقيع المكتوب بخط اليد، وينقل الخط الإيقاعي غير المنقطع للشعار التزام كيا بتقديم لحظات من الإلهام، بينما يوضح تناسقها الثقة.

وتجسد الإيماءات المتزايدة للشعار طموحات كيا المتزايدة للعلامة التجارية، والأهم من ذلك ما تقدمه للعملاء.

وقال هو سونغ سونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا: «يمثل شعار كيا الجديد التزام الشركة بأن تصبح رمزا للتغيير والابتكار».

وتشهد صناعة السيارات فترة تحول سريع، وتعمل كيا بشكل استباقي على تشكيل هذه التغييرات والتكيف معها، قائلة: «يمثل شعارنا الجديد رغبتنا في إلهام العملاء مع تطور احتياجات التنقل الخاصة بهم ، ولكي يرتقي موظفونا إلى مستوى التحديات التي نواجهها في صناعة سريعة التغير».

وكشف عن الشعار الجديد خلال عرض للألعاب النارية حطم الرقم القياسي في سماء إنتشون بكوريا.

وشهد الحدث 303 pyrodrones لإطلاق مئات من الألعاب النارية في عرض فني متزامن، ما أشعل الاحتفاء ببداية كيا الجديدة، وحقق هذا رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس «لأغلب المركبات الجوية بدون طيار التي تطلق الألعاب النارية في وقت واحد».

وسيتم الكشف عن هدف واستراتيجية العلامة التجارية الجديدة في 15 يناير، بالإضافة إلى الشعار الجديد كليا، وكشفت كيا عن شعار علامتها التجارية العالمية الجديد «الحركة الملهمة».

وستتم مشاركة تفاصيل حول إستراتيجية العلامة التجارية الجديدة لكيا، بما في ذلك الغرض من العلامة التجارية وفلسفتها، بالإضافة إلى تطبيقها على مجموعة منتجات كيا المستقبلية.

يأتي إطلاق الشعار الجديد في أعقاب الإعلان عن استراتيجية العمل طويلة المدى الخاصة بـ«Plan S» في عام 2020، وبموجب الخطة S، وتطمح كيا من بين أهداف أخرى، لتولي مكانة رائدة في سوق السيارات العالمي.

ويركز هذا على تعميم المركبات الكهربائية، وتقديم مجموعة واسعة من خدمات التنقل، المصممة لتلبية احتياجات وأذواق الأفراد والأسواق المحلية.