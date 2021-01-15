«كيا» تبدأ تنفيذ استراتيجية «Plan S» طويلة المدى لحلول نقل مستدامة

تركز شركة «كيا» لصناعة وإنتاج السيارات، على تحقيق انتشار واسع للسيارات الكهربائية بالبطارية (BEV)، وتخطط لتعزيز مجموعة منتجاتها العالمية بسبع سيارات كهربائية فائقة بالبطارية بحلول عام 2027، وهذه الطرازات الجديدة ستتضمن سيارات الركاب، والسيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) والسيارات متعددة الأغراض (MPV) ضمن مختلف الفئات.

ومن المقرر حسب المعلن عنه في بيان للشركة، أن كلا من الطرز المحددة، ستحتوي على التكنولوجيا الرائدة في قطاع السيارات من أجل قيادة كهربائية طويلة المدى، وشحن سريع معتمد على المنصة النموذجية العالمية الكهربائية (E-GMP)، كما تقوم بتطوير عدد من المركبات المبنية حسب الطلب (PBV) للعملاء من الشركات، وذلك من خلال بعض الشراكات الاستراتيجية مثل الشراكة مع كل من شركة «كانوو» (Canoo) و«أرايفال» (Arrival).

وأضاف البيان أن سيارات كيا المبنية حسب الطلب مزودة بمختلف أنواع الهياكل الموضوعة على منصة «لوح التزلج» القياسية المتكاملة، مصممة لتحقيق احتياجات النقل الدقيقة لمجموعة واسعة من العملاء من الشركات والمؤسسات التي تحتاج أساطيل كاملة بما يحقق مختلف المتطلبات الوظيفية للمستخدمين.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المركبات المبنية حسب الطلب خمسة أضعاف بحلول عام 2030، وذلك بسبب النمو السريع والدائم في خدمات التجارة الإلكترونية وتشارك السيارات؛ وأيضًا من المقرر أن تُبنى تلك السيارات حسب الطلب مصممة لتحقق احتياجات الشركات والمؤسسات ذات الأساطيل والتي تتضمن على سبيل المثال المركبات الخاصة بخدمات تشارك السيارات، ومركبات العمليات اللوجستية منخفضة الأرضية، ومركبات التوصيل.

ومن الأهداف الاستراتيجية الأخرى ضمن استراتيجية «Plan S» التزام كيا بتنويع أعمالها، لتوفر خدمات نقل صديقة للبيئة قائمة بشكل أساسي على السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية في مدن العالم الكبرى؛ حيث أعلنت الشركة عن تكثيف تعاونها وشراكاتها مع شركات حلول النقل العالمية، لتنوع من خدمات النقل في الأقاليم العالمية الهامة استراتيجياً.

وفي وقت سبق استثمرت الشركة في العام 2018 في شركة «جراب» (Grab)، أكبر مزوّد لخدمات تشارك السيارات وتوصيل الطعام وعمليات الدفع في جنوب شرق آسيا، وكذلك في شهر مارس 2019 استثمرت في شركة «أولا» (Ola)، الشركة الهندية التي توفر خدمات ضمن نموذج «قرين إلى قرين» (peer-to-peer) لتشارك السيارات وخدمات التوصيل وسيارات الأجرة وتوصيل الطعام وغيرها من خدمات النقل.