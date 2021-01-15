كيا تطرح أول سيارة كهربائية فائقة بالبطارية قريبا

كشفت شركة «كيا» العلامة التجارية الرائدة في صناعة السيارات، عن أول سيارة من الجيل الجديد من السيارات الكهربائية بالبطارية من الشركة في الربع الأول من 2021، وستجسد السيارة المقبلة انتقال تركيز الشركة نحو الطاقة الكهربائية.

وأشارت الشركة في بيان لها، أن السيارة الكهربائية الفائقة بالبطارية ستعتمد على تكنولوجيا «المنصة النموذجية العالمية الكهربائية» (E-GMP)، بالإضافة إلى تصميم مستوحى من سيارات الكروس أوفر، مع توفير مدى قيادة كهربائية يزيد عن 500 كيلومتر، والشحن فائق السرعة بتوقيت يقل عن 20 دقيقة للشحن الكامل، كما ستكون أول سيارة تحمل شعار كيا الجديد في العالم.

وتسعى كيا من خلال تنمية مجموعة سياراتها الكهربائية بالبطارية للاستحواذ على حصة تبلغ 6.6% من سوق السيارات الكهربائية بالبطارية عالمياً بحلول عام 2025، وتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 500,000 سيارة كهربائية بالبطارية بحلول عام 2026.

كما ستكشف كيا عن المزيد من المعلومات حول اتجاهاتها الخاصة بكيفية تصميم منتجاتها وخدماتها المستقبلية في الأسابيع المقبلة، مع فلسفة تصميمية جديدة تعكس التحوّل الحاصل في علامتها التجارية.

ومن جانبه قال كريم حبيب، النائب الأول للرئيس ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا: "نريد لمنتجاتنا أن توفّر تجربة فريدة وطبيعية يمكنها أن تحسّن حياة عملائنا اليومية، فهدفنا هو تصميم حضور فريد لعلامتنا التجارية، وإنشاء سيارات كهربائية مبتكرة، وقد أصبحت أفكار مصممينا أكثر ارتباطاً ببعضها البعض أكثر من أي وقتٍ مضى، مع تمحور كل ما نقوم به حول عملائنا".

جدير بالذكر، أنه في العام 2018 أعلنت شركة كيا عن تأسيس خدمات نقل "ويبل" (WiBLE)، مشروع تشارك السيارات المشترك مع شركة الطاقة الإسبانية الكبرى "ريبسول" (Repsol)، في مدريد؛ تشغّل "ويبل" اليوم 500 سيارة كيا نيرو هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV)، وفقاً لمبدأ التجول الحر الذي يسمح للمستخدمين استئجار وتسليم السيارات بحرية ضمن المناطق التي تشملها الخدمة، وتعد "ويبل" من أنجح خطط النقل المشترك في أوروبا، مع تسجيل أكثر من 130,000 عضو في هذه الخدمة منذ انطلاقتها.