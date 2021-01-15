ترخيص كشك لشاب يعاني من ضعف الإبصار يا محافظ القاهرة

أنا شاب في مقتبل حياتي، وليس لي مصدر رزق، وقد اختصني الله بنسبة عجز 5%، حيث أنني كفيف بالعين اليسرى، وتكاد تكون الرؤية معدومة في عيني اليمنى بالإضافة إلى معاناتي من أمراض أخرى، وأنا حاصل على دبلوم فني صناعي، وحاولت الحصول على أي وظيفة حكومية أساعد بها أسرتي المكونة من 8 أفراد، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، رغم أني طرقت كل الأبواب، ولم أترك مكانا لم أذهب إليه، والآن أنا بلا عمل ولا أي مورد رزق، لذلك أناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التكرم بمنحي ترخيصا لإقامة كشك بقالة، يساعدني وأسرتي على مصاعب الحياة.

مهند محمد ثابت