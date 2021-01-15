خطوات الحصول على خط تليفون وإنترنت أرضي

فى ظل الظروف التى يمر بها العالم حاليا، بسبب جائحة كورونا، والاعتماد بشكل كبير على الإنترنت فى العمل والدراسة، يرغب العديد من المواطنين في الحصول على خط تليفون أرضي، وانترنت أرضي أيضا، حيث يمكنك إجراء جميع أنواع المكالمات (محلي، محافظات، محمول، دولي) من خلال خطك المنزلي، كما يمكنك إدخال خدمة الإنترنت المنزلي لكي تكون متواصلاً بصورة دائمة.

كيف تحصل على خط أرضي؟

فقط قم بزيارة السنترال التابع لك أو أي منفذ بيع لـ WE لاتمام إجراءات التعاقد، ورسوم التعاقد على الخط المنزلى 150 جنيه غير شاملة الدمغة و الضريبة، وإجمالي مصاريف الطلب و التركيب والتعاقد علي الخط المنزلى شاملة اشتراك 3 شهور مقدما لباقة WE أرضي 20 بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب.

طرق الاشتراك في هذه الخدمة

مراكز البيع والتحصيل، ومركز خدمة العملاء 111

أما إجراءات ومتطلبات التعاقد: هي قم بملء استمارة طلب خط تليفون وإلحاقها بصورة من بطاقة إثبات الشخصية، حيث يتم بحث الإمكانية الفنية للتعاقد على التليفون المنزلى.

الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات:

لاستكمال باقي الإجراءات، برجاء التأكد من إحضار الأوراق الرسمية التالية، مستند تحقيق الشخصية وصورة منه سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة سلاح أو رخصة قيادة موضح بها نفس عنوان التركيب، عقد ملكية أو عقد إيجارعقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وصورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار.

الشروط والأحكام

يتم التعاقد على باقة «WE أرضي 20» كنظام أساسي والتي تحتوي على 120 دقيقة محلي شهريا، بالإضافة إلى اشتراك الخط المنزلي وخدمة إظهار رقم الطالب وذلك مقابل قيمة اشتراك 20 جنيه شهريا، يمكن للعميل المتعاقد على خط منزلى جديد WE أرضى 20 اختيار نظام السداد المناسب له سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنوي. في حالة طلب العميل الحالي المشترك على أي نظام من الأنظمة الموجودة إلغاء الاشتراك في نظامه ( كلامي – تليفونت- قبلي كنترول – 100 مرحبا– الخط السنوي - دويتو)، سوف يتم تحويله تلقائيا إلى النظام الأساسي على باقة WE أرضى 20 على أن تتم التسويات اللازمة في الفاتورة التالية.

يتم إضافة خدمة إظهار رقم الطالب تلقائيا عند التعاقد على الخط المنزلى الجديد بدون أي مصاريف إضافية ويمكن للعميل إلغاؤها في حالة عدم احتياجه لها، اشتراك الباقة شامل اشتراك الخط الأرضي أي لا يوجد قيمة في خانة الاشتراك الأرضي حيث يتم إضافة قيمة اشتراك الباقة في الفاتورة بخانة الخدمات المضافة.