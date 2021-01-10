"التليفون المحمول ممنوع".. المستشفيات تبدأ تنفيذ القرار وتفتيش الحقائب

كشفت مصادر مطلعة، إن المستشفيات الحكومية بدأت تنفيذ قرار وزارة الصحة الخاص بمنع دخول التليفون المحمول إلى المستشفيات، مؤكدة ان القرار دخل حيز التنفيذ في مستشفيات العزل وخاصة غرف الرعاية المركزة، موضحة أن القرار شمل الأطباء والفريق الطبي والمرضى، حرصا على خصوصية المرضى والأطباء داخل غرف العزل.

وأكدت المصادر لـ الوطن، أن القرار تسلمته عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وبدأت إدارات الأمن في المستشفيات تطبيقه بمنع دخول اى تليفون محمول إلي المرضى، وتقوم بتفتيش كافة الاغراض قبل دخولها للمرضى ومنع تسلل أي من المرافقين لهم خلال الفترة الحالية والمقبلة وفقا للقرار.

من جانبه قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار التصوير داخل المستشفى وصل العديد من المستشفيات وبعضها لم يصلها حتى الآن، واصفا القرار بـ"غير المنطقي"، بحسب قوله، كما انه سيصعب تنفيذه بالنسبة للأطباء.

وأضاف عضو مجلس الأطباء في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن تطبيق القرار على الاطباء لن يكون مفيدا لاسيما وان الأطباء يستخدمون هواتفهم في إرسال الأشعات والتحاليل الخاصة بعدد من المرضى لتقليل التحركات في المستشفى وبين أقسامها المختلفة.

وتابع: "أما تطبيق القرار على المرضى خاصة في الرعاية المركزة، سيكون منطقيا لاسيما وانه سيقلل الإزعاج داخل الغرفة". وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يمكم السماح بدخول الهواتف التي تكون بدون كاميرات تصوير يستطيع المريض المتواجد في العزل التواصل مع اهله وذوية لاسيما وأنهم ممنعون من زيارته".

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي، أصدرت قرارا ينص على عدم التصوير داخل المستشفيات، سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو أو أي نوع آخر من التصوير، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للقرار.

ويأتي القرار بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكذلك شمل القرار عدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأي سبب من الأسباب.