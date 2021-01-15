فريق «جودة التعليم والاعتماد» ينهي زيارته لطب جنوب الوادي

اختتم فريق المراجعين التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، زيارته لكلية طب جامعة جنوب الوادي، اليوم، ضمن برنامج اعتماد الكلية بمنظومة الجودة والاعتماد، في حضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور علي غويل القائم بعمل عميد كلية الطب، إن فريق الهيئة ترأسته الدكتورة مايسة عباس محمد عامر، أستاذ طب الأطفال ومؤسس وحدة الجودة في طب الإسكندرية، وعضوية كلا من الدكتوره صفاء عبد الحميد المنيزع، أستاذ طب الأطفال، والوكيل السابق لكلية طب بنات الأزهر لشؤون التعليم، والدكتورة دينا شوقي الزفزاف، أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، ومدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، والدكتورة مديحة واصف، أستاذ الطب الشرعي والسموم ومدير مركز التخطيط الاستراتيجي جامعة الزقازيق، والدكتورة وفاء أحمد ابراهيم زهران، أستاذ الميكروبيولوجي ووكيل كلية طب المنوفية لشؤون التعليم والطلاب السابق.

وأضاف عميد الكلية أن الزيارة امتدت لمدة ثلاثة أيام شملت زيارة افتراضية وأخرى ميدانية حيث تمت خلال الزيارة مراجعة كل الوثائق وفحص جميع موارد الكلية المادية ومعاملها وقاعاتها.

وأ,qp الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن الفريق التقى بإدارة الكلية ومدير وحدة الجوده بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين لعرض البيان الختامي للزيارة.

كان رئيس الجامعة، ناقش مع وفد الهيئة الذي يضم الدكتورة مايسة عباس محمد عامر رئيس فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة والدكتورة صفاء عبد الحميد المنيزع عضو الفريق، دور كلية الطب داخل وخارج الجامعة وما تقوم به من خدمات مباشرة للمجتمع المحيط بالجامعة بما يمكن الجامعة من أداء رسالتها بشكل واضح بالإضافة إلى دورها فى القوافل الطبية التى ساعدت فى أن تكون الجامعة هى الأعلى بين الجامعات المصرية تسييراً للقوافل الطبية التى لم تنقطع عنها الجامعة حتى فى ظل جائحة كورونا ومنها القوافل الطبية للمناطق البعيدة كحلايب وشلاتين وهذه القوافل من موارد الجامعة الذاتية.