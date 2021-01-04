اليوم.. وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة

يفتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، ويرافقهما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اليوم الاثنين، مسار العائلة المقدسة بسمنود، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل.

كما أسفر التطوير عن تحقيق حلم وطني في إعادة تأهيل الشارع بالكامل وعمل كل العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار ودهان كل الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحال وتجميل الميدان الرئيسي، وتغيير كامل الأرضيات وواجهة الكنيسة والمسجد الموجودين بالشارع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن هذا المشروع كان يراه الكثيرون في وزارة السياحة ووزارة التنمية المحلية شديد الصعوبة في مدينة سمنود لوجود المسار في سوق شعبية عشوائية.

وأشاد نائب محافظ الغربية بدور ومساندة جميع الأجهزة وبتنفيذ رائع من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وبمتابعة دقيقة لكل تفاصيل العمل من خلالي وبتشجيع ودعم محافظ الغربية المستمر وفي زمن قياسي تحقق الحلم.

وجدير بالذكر أن محافظة الغربية هي أول محافظة أنهت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وأصبح أكثر جمالًا وتطورا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير.