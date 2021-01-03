التنمية المحلية: الانتهاء من إنشاءات مسار العائلة المقدسة خلال 3 أشهر

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تنسق منذ أكثر من عام مع وزارات الدولة المصرية للسياحة والثقافة والمحافظات ومجلس الوزراء والكنيسة المصرية من أجل العمل على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، مضيفًا أنه جرى تنفيذ خطط لتطوير المسار على أكثر من مرحلة، إذ جرى الوصول إلى إجمالي 25 نقطة جاهزة بنسب متفاوتة، جرى الانتهاء منها بشكل كامل في بعض النقاط وهناك نقاط تكون نسب إنجازها 92% و80%، أي أن إجمالي نسب الإنجاز تتجاوز 80%.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «صدى البلد»: «الـ25 نقطة موجودة في القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية، وشمال سيناء تمثل كل المسار»، مشيرًا إلى أن الوزير اللواء محمود شعراوي هنأ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد أول أمس، وأعرب عن تقديره لما أصدرته الكنيسة من كتاب وفيلم وثائقي من 6 لغات عن مسار العائلة المقدسة.

وتابع، ان وزارة السياحة والآثار أطلقت كتالوجات وغيرها من اللافتات الترويجية لهذا المشروع، مشددًا على أن هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي أطلقت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أنه يتابعه بشكل مستمر، لأنه يغطي نواحٍ سياسية وتراثية ودينية وثقافية وسياحية للدولة المصرية.

وأوضح: «مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هدية مصر للعالم والحجاج أجمع من المسيحيين، وهذا العمل كان جهدًا تنمويًا شاملًا وفق استراتيجية شاملة محكمة جرى وضعها بالفعل ومتابعتها بشكل حقيقي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التنمية المحلية».

ولفت، إلى أنه سيجري الانتهاء من المشروع في غضون فترة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 شهور، حيث سيجرى توحيد وطلاء الواجهات والقيام بأعمال الواجهات، وغيرها من الأعمال.