فض حفل زفاف وتحرير 76 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة في حملات بدمياط

شنت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط حملات مكثفة بالمدن، اليوم، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراؤات القانونية حيال المخالفين.

في كفر سعد شنت الوحدة المحلية حملة برئاسة عثمان شعلان رئيس المدينة أسفرت عن تحرير 23 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وفارسكور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وكل القرارات الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم خلال هذه الحملات المرور على المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بجميع التدابير الوقائية.

وتحررت 53 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيه عن كل مخالفة، وغلق وتشميع منشأتين مخالفتين لمواعيد الغلق فضلاً عن فض حفل زفاف بمدينة فارسكور.