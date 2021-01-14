»صحة دمياط»: سجلنا 1914 إصابة بكورونا بينها 160 حالة وفاة حتى الآن

قال مصدر بصحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 1914 إصابة، بينها 160 حالة وفاة، مقابل 285 إصابة بين الفريق الطبي بينها 4 وفيات لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 14480 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8300 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلي 1807 متابعا: «ما يزيد على 90% من المصابين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات».

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما.

كانت وزارة الصحة خصصت 15 مستشفى بمحافظة دمياط للفحص و العزل لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا «الصدر، الحميات، والعام، وكفر سعد المركزي ،التخصصي ، جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر، الهلال، فارسكور المركزي، ميت أبو غالب المركزي، عزبة البرج المركزي، السرو، الزرقا المركزي، كفر البطيخ المركزي والروضة المركزي ومستشفى رأس البر المركزي».

وتفقد الدكتور عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في وقت سابق ،غرفة الأزمات، بالمديرية، بصحبة الأطباء أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، رئيس غرفة أزمات كورونا و محمد بدران، وضياء داوود، وكيلي المديرية، ومحمد فهيم، مدير عام الطب العلاجي، وشيماء البشبيشي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.