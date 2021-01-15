دمياط: أزلنا 1349 حالة تعدٍ على 79 فدانا خلال 2020

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنجازات المحافظة في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عام 2020، حيث أوضحت أنه تم إزالة 1349 حالة تعد بمساحة 79 فدانا و20 قيراطا و6 أسهم.

هذا وقد تم إزالة 1353 حالة تعد على أملاك الدولة من مباني، حيث تم إزالة 1353 حالة بإجمالي 314894.85، أما حالات التعدي على أملاك الدولة، فكانت الحالات الزراعية بعدد 331 حالة بمساحة 1990 فدانا و12 قيراطا و12.6 سهم، وذلك خلال الموجات الـ 11 و12 و13 و14 و15 و16.

كما قامت أجهزة المحافظة بإزالة 287 حالة تعد داخل بحيرة المنزلة، كما تم الانتهاء من الطريق الدائري حول بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط بمسافة 26 كيلو مترا، هذا وبلغ إجمالي المتحصلات من رسم فحص ومعاينة ومتحصلات العقود، 23.9 مليون جنيه، وذلك طبقا لطلبات التقنين المقدمة، بينما بلغ إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها طبقا لإجراءات القانون 144 لسنة 2017، 256 عقدا موزعة كالتالي: عدد 224 عقد ولاية المحافظة، و32 عقد ولاية الإصلاح الزراعي.

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هذا وبلغ عدد طلبات التصالح المقدمة 51342 طلبا حتى 30 ديسمبر 2020، فيما بلغ إجمالي رسوم الفحص 18.7 مليون جنيه، وبلغ إجمالي رسوم الجدية (25%)+ كامل المبلغ 298.6 مليون جنيه، وبلغت جملة المتحصلات منذ بدء التصالح (رسوم الفحص + رسوم الجدية) 317.3 مليون جنيه.