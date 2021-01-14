ألف جنيه مكافأة للإداريين بجامعة دمياط لتضاعف الأعباء عليهم

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قراراً بمنح العاملين الإداريين بالجامعة مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، بسبب تضاعف الأعباء والمهام المكلفين بها، على خلفية تزايد عدد المحالين للمعاش، وعدم وجود تعيينات جديدة، مع تزايد أعداد الطلاب جراء إنشاء كليات وبرامج جديدة.

وتوجه رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، بخالص الشكر للعاملين الإداريين على جهودهم المبذولة، والتي أسهمت في التطوير المتنامي للأداء الجامعي في شتى المجالات.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، أعمال اللجنة المشكلة لتوزيع وتخصيص الغرف والمكاتب للإدارات بقطاعات الجامعة المختلفة بمبنى الإدارة العامة للجامعة، والتي قاربت أعمال التشطيب به على الانتهاء.

كما تفقد رئيس الجامعة، أعمال مشروع القرية الأولمبية والتي تضم إنشاء 6 ملاعب تخدم ألعاب وأنشطة رياضية مختلفة (قدم، طائرة، يد، تنس، ريشة) بالإضافة إلى ملعب كرة قدم سباعي وملعب 11 لاعبًا، ورافقه الدكتور محمد عبد الحي المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، وأحد شباب كلية التربية الرياضية والذي سبق أن أصدر رئيس الجامعة قراراً بتكليفه بالإشراف على إنشاء مشروعات القرية الأوليمبية من حيث المواصفات الفنية والمقاييس القانونية للملاعب.

وفي وقت سابق، قررالدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، استكمال ما تبقى من مقررات دراسية أونلاين، بنفس قواعد العام السابق، مع تأجيل كل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، على أن يتم استكمال الاختبارات الشفهية أو العملية أو النظرية، التي بدأت بالفعل، بعد العودة من الإجازة.