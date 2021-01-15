البابا تواضروس يتلقى تقريرا من كنيسة الفلبين ويناقشه مع الكهنة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقريرًا عن النشاط الرعوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجزر الفلبين خلال عام 2020م، وذلك خلال استقبال البابا تواضروس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في محافظة القاهرة، القمص داود لمعي المسؤول عن خدمة «سان بول» وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جزر الفلبين وهما: «القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا، والقس كيرلس هاني بجزيرة تاكلوبن».

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني استعرض مع الكهنة التقرير الذي قدموه عن النشاط الرعوي للكنيسة القبطية بجزر الفلبين خلال عام 2020، والذي أشاروا خلاله إلى أن الكنيسة قامت بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في الفلبين من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التي قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كنيسة الفلبين تفتتح عيادة للأسنان

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن التقرير المقدم للبابا أوضح قيام الكنيسة في الفلبين بافتتاح عيادة الأسنان الخيرية بحضور السفير المصري في الفلبين أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية، كما هنأ أيضًا السفير الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدمت الكنيسة أيضًا خدمة طبية للجالية الفلبينة بمصر بحضور السفير الفلبيني بالقاهرة.

وتنشط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال السنوات الماضية في الخدمة بدول شرق آسيا، حيث يتولى الخدمة والرعاية هناك منظمة «سان بول» بإشراف القمص داود لمعي، وسبق وتوسعت خلال الفترة الماضية الكنيسة في تواجدها بدولة إندونيسيا التي تمتلك فيها الكنيسة المصرية 5 كنائس هي: «كنيسة القديس البابا كيرلس السادس والقديس سمعان الخراز في بيكاسي، وكنيسة الصعود في منادو، وكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول في سورابايا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوى الأنبا موسي في مالانج، وكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس أبو نُفر السائح في وسط كاليمنتان».