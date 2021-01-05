غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تحتفل بعيد الميلاد

تنظم كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة قداسين في احتفالات عيد الميلاد المجيد، غدا الأربعاء لأول مرة هذا العام لمواجهة فيروس كورونا والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الاجتماعي، ومنع استقبال المهنئين لأول مرة هذا العام وذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف القمص مينا عزيز مسؤول علاقات عامة للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، لـ«الوطن»، عن إقامة قداسين للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الساعة الخامسة مساء الغد على أن يبدأ القداس الثاني في الثامنة مساء.

وأكد أنه سيتم تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين والذي سيتم السماح لنسبة 25% فقط من النسبة المسموح بها والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدي وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.

ولفت إلى أن الكنيسة منعت استقبال المهنئين من القيادات والمواطنين في مقر الكنيسة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد كالمعتاد وذلك طبقا لقرار الدولة بمنع التجمعات وحفاظا على الصحة العامة كإجراء احترازي.

وطمأن القمص مينا عزيز جموع المواطنين على سلامة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، من الوعكة الصحية التي ألمت به مشيرا إلى أنه أصبح متعافيا تماما بفضل الله ومحبة ودعاء المواطنين.

وأكد أن نيافة الأنبا امتلك حب مواطنين البحر الأحمر مسلمين ومسيحيين لحرصه على عمل علاقات مع جميع أطياف المجتمع، لافتا إلى أنه تمكن من الوصول لقلوب جميع المصريين بالبحر الأحمر من خلال مشاركته المجتمعية وتضامنه مع قيادات وشعب البحر الأحمر.