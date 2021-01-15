تنفيذ 5976 وحدة سكنية بدار مصر وJANNA في مدينة العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 5976 وحدة سكنية «159 عمارة» بمشروعي دار مصر للإسكان المتوسط، وJANNA للإسكان الفاخر بمدينة العبور، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية «134 عمارة» بمشروع عمارات مدينة السلام، الذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بنسبة تنفيذ بلغت نحو 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع حسب تنسيق الموقع.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمشروعات عمارات مدينة السلام، جارٍ تنفيذ «حضانة – مركز طبي – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوي سعة 33 فصلا»، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق «مياه – صرف – طرق» بنسبة 25%، وأعمال التغذية الكهربائية بنسبة 24%، كما تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحي للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة خلال العام المنقضي 2020، تم وجارٍ تنفيذ عدة خدمات وتشمل «مستشفى عام – قسم شرطة – مركز شباب – مبنى الجهاز – موقف الأتوبيس الإقليمي – مبنيي هايبر ماركت».

وبالنسبة لمشروعات الطرق بالمدينة، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات «تطوير الطريق الرئيسي - نفقا سيارات على الطريق الرئيسي - تطوير خط 10 (محور 30 يونيه حاليا) - نفقا مشاة رئيسيان على المحور الرئيسي - أعمال تصميم وتنفيذ عمل صناعي لحماية الخطوط الناقلة للمياه العكرة أسفل الدائري الأوسطي، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير المحور الغربي للمدينة.