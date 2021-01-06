صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح وحدات سكنية في مدن جديدة قريبا

انتهى عام 2020 وانتهى معه حجز وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئيسية «سكن كل المصريين»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به.

ومع بداية العام الجديد، ينتظر المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، طرح وحدات سكنية من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كي يستطيعوا التقديم والفوز بإحدى الوحدات.

وبشرت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن طرح وحدات سكنية، ومن ثم فتح باب الحجز وإعلان شروط الحجز، كي يتمكن العميل الراغب في الحجز، من التقدم والفوز في حالة مطابقته للشروط المنصوص عليها من قبل الصندوق.

وبحسب تصريحات مي عبدالحميد، سيتم الإعلان عن الطرح الجديد، عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتي لاقت إقبال غير متوقع من قبل المتقدمين للحجز.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن الطرح المقبل، سيتضمن عدد من المدن الجديدة، والتى لم يتضمنها الإعلان السابق، كي يكون هناك عدد كبير من الوحدات السكنية داخل جميع المدن.

وأوضحت أن شروط الحجز لم تختلف كثيرا عن الإعلانات السابقة، حيث أن الاختلاف فقط سيكون في مساحة الوحدات المطروحة وأسعارها.

أما عن المدن التى سيتم فيها الطرح، أكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه سيتم الإعلان عنها وعن تفاصيل الطرح، عقب الانتهاء من تجهيز أماكن الوحدات وتفاصيل الطرح.

وشددت على اهتمام الصندوق بطرح وحدات سكنية داخل جميع المحافظات، حيث أنه تم طرح وحدات من قبل بمحافظات الصعيد والوجه القبلي والبحري، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة على مستوى الجمهورية.