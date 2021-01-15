طرح أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزا للمرة الأولى بالصالحية الجديدة

أكد المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، طرح 109 قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزاً للمرة الأولى بالمدينة، موضحاً أنه سيتم طرح 57 قطعة أرض سكنية مميزة وأكثر تميزا وذلك بالمجاورة الـ6، و52 قطعة أرض بالمجاورة الـ9 بمساحات تتراوح بين 400:600 متر مربع.

وأكد خيري أن ذلك يأتي حرصا من جهاز المدينة على الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة وإضافة أنشطة جديدة لتتماشى مع الخدمات الجارى تنفيذها بالمدينة حالياً، واستجابة لطلبات المواطنين والمترددين على المدينة وتشجيعاً للاستثمار العقارى.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ الانتهاء من تصميم المرافق للبدء الفورى في الطرح وسيتم الطرح بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى «أون لاين»، وطبقاً لما يرد بكراسات شروط طرح قطع الأراضي.