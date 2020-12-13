البرازيل تعلن خطة لتطعيم 51 مليون شخص ضد كورونا في 2021

كشفت الحكومة البرازيلية النقاب عن خطتها التي طال انتظارها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بهدف مبدئي هو تطعيم 51 مليون شخص، أو نحو ربع السكان، في النصف الأول من عام 2021، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا، التي أعطت الحكومة مهلة نهائية لوضع الخطة، إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة لتطعيم في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينها العاملون في القطاع الصحي وكبار السن ومجتمعات السكان الأصليين.

وأوضحت الخطة، أن 70% من السكان، أو نحو 148 مليونا من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليونا، بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار الفيروس. ولا تغطي الخطة الحالية سوى ثلث هذا الهدف فقط.

ولم توضح الخطة تاريخ بدء تطعيم السكان أو تفاصيل بشأن الإمدادات التي تحتاجها من اللقاح.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و880127 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181123.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 180 ألف وفاة.

وأعلنت حكومة العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، أمس السبت، أن المتاجر في وسط العاصمة وغيرها من المناطق المزدحمة ستغلق مؤقتا في الساعة الخامسة مساء، للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بشكل كبير.

وقالت عمدة المدينة، كلوديا شينباوم، إن "المدينة الآن في حالة طوارئ"، في حين أنها اختارت عدم فرض قيود ملزمة، ودعت السكان إلى البقاء في المنازل وتقليص علاقاتهم الاجتماعية.

ووصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة بالعاصمة المكسيكية، التي تعد بؤرة تفشي الجائحة في المكسيك، وذلك مع توقع الحكومة أن يستمر تفاقم الأمور حتى يناير المقبل.

منة جانبه، أكد سفير موسكو لدى فنزويلا، سيرجي ملك-باجداساروف، أن نيكولاس مادورو جويرا نجل الرئيس الفنزويلي خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأكد السفير على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس السبت أن نيكولاس مادورو جويرا الذي انتخب مؤخرا نائبا شعبيا تلقى اللقاح بين المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية.

وانطلقت اختبارات "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) في فنزويلا منتصف أكتوبر الماضي، ومن المقرر إنتاجه محليا.

وأعلن مادورو في وقت سابق، أن حملة تطعيم المواطنين ضد الفيروس التاجي قد تبدأ في أبريل القبل.