رئيس ضواحي بورسعيد: تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء

شدد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي ببورسعيد على تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ودعا المواطنين إلى الإسراع في تقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس حى الضواحي، اليوم، لمتابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، وشدد على تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين بعد الإجراءات التى تم إتخاذها مؤخرا لصالح المواطنين ومنها بدء العمل من الساعة السابعة صباحا والعمل في الإجازات الرسمية.

وأوضح أن هذه الإجراءات خففت كثيرا من زحام المواطنين داخل وخارج المركز التكنولوجي، وشدد على تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيرس كورونا المستجد والتباعد الاجتماعى وتعقيم كافة المكاتب الإدارية.

كان رئيس حي الضواحي، تابع اليوم حملة إزالة إشغالات الباعة الجائلين بعدد من مناطق وشوارع الحي وذلك لاستكمال أعمال التطوير، حيث قامت إدارة الإشغالات تحت إشراف علاء عبد الغفار مدير الإدارة ومحمد العسيلي مشرف المتابعة برفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين بامتداد شوارع عبد الرحمن شكرى والبترول والعبور والرحاب ومناطق نفيسه الجديدة وفاطمة الزهراء.