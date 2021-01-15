«منجاوي» بعد إصابته بكورونا: «بنت الجيران سابتني وصدمتني»

روي الفنان إيهاب بدر الدين، صاحب شخصية «منجاوي» في فيلم «كلمني شكرا»، تفاصيل قصة الحب التي عاشها، مع «بنت الجيران» في مدينة الإسكندرية، ولم يُكتب لها النهاية السعيدة.

وقال بدر الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه كان في قصة غرامية مع صديقته و«بنت الجيران» لكنه فوجئ بأنها علاقة من طرف واحد، متابعًا: «كنا بنخرج كتير ونتفسح مع بعض، ولما جيت أعترف بحبي لها فوجئت بأنها رفضت وقالت لي مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي خالص».

صدمة عاطفية

وأوضح أنه تعرض لحالة أقرب إلى الصدمة العاطفية، كونه ارتبط بها بشكلٍ كبير ولم يتوقع أنه لم يلقَ شعورًا متبادلا، قائلاً: «بنت الجيران سابتني وصدمتني».

وأكد أنه ظل لفترة بعيدًا عن قصص الحب، إثر تلك العلاقة الفاشلة التي عاشها مع «بنت الجيران»، لافتاً إلى ضرورة عدم دخول قصة حب إلا وهناك نفس الشعور والإحساس بين الطرفين.

فيروس كورونا

وكان إيهاب بدر الدين، قد أعلن قبل أيام عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى التحاليل داخل أحد المعامل الخاصة وثبتت إيجابيتها.

وقال إيهاب بدر الدين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تعرض بارتفاع في درجة الحرارة بشكلٍ مفاجئ قبل يومين، بجانب متاعب في العظام، الأمر الذي دفعه لإجراء التحاليل اللازمة، للوقوف على مدى إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأوضح أنه يخضع للعزل المنزلي حاليًا، مع اتباع بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة من قبل، داعيًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء في أقرب وقت، قائلاً: «ادعوا لي أخف».

يذكر أن إيهاب بدر الدين، شارك في عدد من الأعمال الفنية، وكان الظهور الفني الأول له من خلال فيلم "كلمني شكرا"، عام 2010، وتوالى ظهوره في عدد من الأعمال، منهم "صرخة نملة" و"سوق الجمعة".