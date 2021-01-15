143 ألف طلب للتحويل من الممارسة للعدادات الكودية بـ«توزيع مصر الوسطى»

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن عدد الطلبات التي تلقتها الشركة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن هو 142765 طلبا بنطاق عمل الشركة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراء المعاينات لـ2360 طلبا حتى الآن ومن 2036 مقايسة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 84192 طلبا تحت الدراسة.

رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الخدمة

ورفعت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمة متميزة ترضي المواطنين والتي تتضمن 5 محافظات تقع في نطاق عملها وهي «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» والتي يبلغ عدد المشتركين بهم نحو 4 ملايين مشترك منهم مايقارب الـ1,3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع.

استمرار واستقرار التغذية طبقا لمعايير الجودة

ونفذت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الخطط الإستثمارية والطموحة والتي أدت إلى تحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

تطوير الخدمات المقدمة وتوعية المشتركين

وفعلت الشركة برنامج القراءات الموحد المنفذ بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 6 أفرع إيرادات للقراءة بالتابلت مع تطوير الخدمات المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريا وعرض فاتورتين سابقتين، إضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتوعية المشتركين عن الطرق السليمة، إضافة إلى استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريا.

تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني

واستخدمت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في جميع نطاق المحافظات التابعة لها تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة بتشغيل خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع مع توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيا من خلال إتاحة بيانات الفواتير على موقع الشركة على شبكة المعلومات «الإنترنت» www.meedco.gov.eg.

تركيب 8550 عدادا ذكيا بالمنيا وأسيوط

وتوسعت الشركة في تركيب اللمبات الليد إضافة إلى تركيب 8550 عدادا ذكيا لمدينتي المنيا وأسيوط ضمن الخدمات التي قدمتها الشركة للمشتركين.