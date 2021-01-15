70 فريقا لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد ضمن فعاليات مبادرة «00 مليون صحة».

وكشفت الدكتوره نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية عن تخصيص 42 فريقا للمتابعة التليفونية للحالات البسيطة، و28 فريق متابعات منزلية للحالات الأكثر خطورة ، بإجمالى 70 فريق لمتاعبة المصابين بكورونا في العزل المنزلي على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى دعم أعضاء الحملة بأجهزة تابلت لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الالكتروني، وأجهزة قياس الأكسجين ودرجة الحرارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتة إلى تطبيق كافة التوجيهات وبروتوكولات مكافحة العدوى وإحالة الحالات التى تستدعى الحجز للمستشفيات المخصصة لذلك على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

في المقابل قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الإصابة بكورونا تتضمن ثلاثة مستويات «بسيطة ومتوسطة وشديدة»، لافتا إلى أن الحالات البسيطة تحال إلى العزل المنزلي عقب حصولها على بروتوكول العلاج، ويتم تسجيل بيانتهم وترسل إلى الإدارات الصحية ومديريات الشؤون الصحية والوزارة، حتى تتم متابعتهم بشكل دائم، من خلال فرق العزل المنزلي بشكل دوري .

فيما كلف وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبوحمر مدير الطب العلاجي وتشكيل لجان للإشراف علي عمليات توريد الأكسجين بالمستشفيات وحصر الكميات حفاظا على حياة مرضى العنايات الفائقة والمتوسطة وأقسام العزل.