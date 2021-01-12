فض وتطهير 3 أسواق وغلق 695 سنترا لمخالفة حظر كورونا بالغربية

أعلنت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، فض السوق المقام بطريق كفر الشيخ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما رفع عمال النظافة بالوردية المسائية، المخلفات بالمعدات والسيارات المعدة لذلك، وتم رش وتطهير الطريق، ومازالت أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في نطاق الحي، وذلك بمتابعة ممدوح النجار رئيس الحي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما فضت رئاسة مركز ومدينة طنطا، سوق قرية صناديد وسوق قرية سبرباي ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمحلات وموقف السيارات بمرافقة نقطة شرطة صناديد، وذلك تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، كما تم تطهير ورش الأماكن التي تم فضها واستمرار الحملة بباقي الوحدات المحلية بنطاق المركز.من ناحيه أخري أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق 695 مركزاً للدروس الخصوصية في نطاق المحافظة وذلك بدايةً من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق 45 مركزاً بحي أول طنطا، 196 بحي ثان طنطا، 91 بمركز طنطا، 96 بمركز المحلة الكبرى، 49 بمركز السنطة، 16 بمركز زفتى، 49 بمركز كفر الزيات، 69 بمركز قطور، 27 بمركز سمنود و57 بمركز بسيون.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم غلق مراكز الدروس الخصوصية تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.